2019-04-27T13:29:17+03:00
Общество

В Нижегородской области подешевели куриное мясо, подсолнечное масло и пшено

Кроме того, снизились цены на сахар, рыбу и яблоки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Куриное мясо, подсолнечное масло и пшено подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает со ссылкой на Нижегородстат министерство экономического развития и инвестиций региона.

Так, согласно данным службы статистики, в период с 15 по 22 апреля 2019 года в Нижегородской области на 1,5% подешевело куриное мясо – с 128 до 126,09 рублей за килограмм. Стоимость пшена снизилась на 0,9% - с 71,3 до 70,7 рублей за килограмм, а подсолнечного масла – с 99,2 до 98,4 рублей.

Также в регионе снизились средние цены на сахар, рыбу и яблоки.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил об увеличении господдержки фермерства в регионе в 2019 году. В 2018 году на поддержку фермерства было направлено 112,3 миллионов рублей, что позволило выдать 16 грантов начинающим фермерам, 11 грантов на развитие семейных ферм и оказать поддержку 1 сельскохозяйственному кооперативу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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