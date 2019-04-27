Девять кандидатов допущены к отбору в резерв управленческих кадров Нижегородской обласи в сфере охраны памятников культуры
Экспертная комиссия определила девятерых кандидатов, которые будут допущены к отбору в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере охраны памятников культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Таким образом, к очному этапу и защите проекта или программы развития сферы ОКН допущены:
- директор МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж» Алексей Гроза;
- менеджер проектов ОАО «Нижегородский водоканал» Денис Строгецкий;
- руководитель аппарата комитета по градостроительству, ЖКХ и ТЭК Заксобрания Нижегородской области Александр Рыжов;
- и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров;
- индивидуальный предприниматель Денис Галицкий;
- директор ООО «РегионБизнесКонсалт» Данил Бахтин;
- начальник сектора администрации Богородского района Нижегородской области Дмитрий Третьяков;
- начальник отдела государственного надзора управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Григорий Меламед;
- архитектор-реставратор экспертного центра Академии архитектурного наследия Александра Андреева.
- Кандидаты достойные. Есть представители и других регионов, которые хотели бы поработать в нашем. Мы допустили всех, кто соответствует критериям первоначального отбора кандидатов, - отметила член экспертной комиссии, заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина.
Напомним, программу «Команда Правительства» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал в мае 2018 года. Участниками программы могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.
ИСТОЧНИК KP.RU