2019-04-27T11:25:49+03:00
Общество

Девять кандидатов допущены к отбору в резерв управленческих кадров Нижегородской обласи в сфере охраны памятников культуры

Экспертная комиссия также определила предложения по развитию данной сферы, которые войдут в задания деловой игры и защиты программ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Экспертная комиссия определила девятерых кандидатов, которые будут допущены к отбору в резерв управленческих кадров Нижегородской области в сфере охраны памятников культуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Таким образом, к очному этапу и защите проекта или программы развития сферы ОКН допущены:

- директор МКУК «Историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Град Китеж» Алексей Гроза;

- менеджер проектов ОАО «Нижегородский водоканал» Денис Строгецкий;

- руководитель аппарата комитета по градостроительству, ЖКХ и ТЭК Заксобрания Нижегородской области Александр Рыжов;

- и.о. руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров;

- индивидуальный предприниматель Денис Галицкий;

- директор ООО «РегионБизнесКонсалт» Данил Бахтин;

- начальник сектора администрации Богородского района Нижегородской области Дмитрий Третьяков;

- начальник отдела государственного надзора управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Григорий Меламед;

- архитектор-реставратор экспертного центра Академии архитектурного наследия Александра Андреева.

- Кандидаты достойные. Есть представители и других регионов, которые хотели бы поработать в нашем. Мы допустили всех, кто соответствует критериям первоначального отбора кандидатов, - отметила член экспертной комиссии, заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

Напомним, программу «Команда Правительства» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал в мае 2018 года. Участниками программы могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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