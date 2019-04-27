Наплавной мост через Оку в Павловском районе снова открылся после паводка
Движение по наплавному мосту через реку Оку в Павловском районе Нижегородской области снова запущено. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог региона.
Согласно информации, движение возобновилось с 26 апреля 2019 года. Ранее сообщалось, что 27 марта он был демонтирован для пропуска паводка.
Наплавной мост в Павловском районе предназначен для переправы всех видов легкового и грузового транспорта, а также для движения пешеходов. Он связывает районный центр – город Павлово – с поселком Тумботино.
Эксплуатация наплавного моста в летнее время при двустороннем движении колонны машин разрешена для автомобилей общей массой не более 20 тонн.
СПРАВКА "КП"
Ширина проезжей части моста - 6,84 м;
Ширина пешеходных тротуаров - 1,2 м;
Длина наплавной части моста - 323,4 м;
Период эксплуатации наплавного моста – круглогодичный (кроме периодов ледостава и ледохода – в это время на маршруте работает грузопассажирский паром).
ИСТОЧНИК KP.RU