Наплавной мост через Оку в Павловском районе снова открылся после паводка

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-27T10:14:10+03:00

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Движение по наплавному мосту через реку Оку в Павловском районе Нижегородской области снова запущено. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министерство транспорта и автомобильных дорог региона.

Согласно информации, движение возобновилось с 26 апреля 2019 года. Ранее сообщалось, что 27 марта он был демонтирован для пропуска паводка.

Наплавной мост в Павловском районе предназначен для переправы всех видов легкового и грузового транспорта, а также для движения пешеходов. Он связывает районный центр – город Павлово – с поселком Тумботино.

Эксплуатация наплавного моста в летнее время при двустороннем движении колонны машин разрешена для автомобилей общей массой не более 20 тонн.

СПРАВКА "КП"

Ширина проезжей части моста - 6,84 м;

Ширина пешеходных тротуаров - 1,2 м;

Длина наплавной части моста - 323,4 м;

Период эксплуатации наплавного моста – круглогодичный (кроме периодов ледостава и ледохода – в это время на маршруте работает грузопассажирский паром).

ИСТОЧНИК KP.RU