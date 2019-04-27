«Лежачих полицейских» установили у нижегородского детсада №155 после обращения жителей к мэру

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-27T09:11:53+03:00

Ранее дорога была отремонтирована, но это привело к увеличению скорости на этом участке

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«Лежачие полицейские» установлены возле нижегородского детсада № 155 после обращения местных жителей к мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

24 апреля в ходе встречи жителей Ленинского района с главой Нижнего Новгорода заведующая детсадом № 155 Диана Агафонова обратилась к мэру с просьбой установить возле здания детского учреждения «лежачих полицейских».

- В прошлом году вдоль нашего садика и МАОУ «Гимназия №184» появился новый асфальт, и мы этому очень рады, - сказала Диана Агафонова. - После ремонта нашим воспитанникам понравилось кататься здесь на велосипедах и самокатах. Но водители, передвигающиеся по отремонтированной дороге, начали превышать скорость, и это угрожает безопасности детей.

В результате у детсада и школы появились два «лежачих полицейских» и соответствующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU