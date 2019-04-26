В парке «Швейцария» проведут противоклещевую обработку

СЕГОДНЯ 18:13 2019-04-26T18:13:50+03:00

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В Нижнем Новгороде 29 апреля проведут противоклещевую обработку парка «Швейцария». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- По данным администрации парка «Швейцария» , акарицидная обработка парка начнется в 4:00 29 апреля, - говорится в сообщении. – Соответствующие аншлаги и сигнальные ленты будут висеть на входах в парк. В связи с этим жителей города призывают воздержаться от посещения парка. Однако уже на следующий день можно будет прогуляться по парку.

Кстати, в 9:00 29 апреля ход акарицидной обработки парка «Швейцария» оценит глава администрации Приокского района Михаил Шатилов и заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области Наталья Садыкова.

ИСТОЧНИК KP.RU