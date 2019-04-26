32 нижегородца получили звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-26T17:14:30+03:00

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В Нижегородском кремле 26 апреля прошло торжественное вручение наград нижегородцам, удостоенным почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области. Высокой награды в канун 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне было присвоено 32 нижегородцам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Имена, которые сегодня звучат в этом зале, достойны особых слов. За каждым вашим именем - уникальная личность, яркий талант, упорный труд, - от лица губернатора Нижегородской области Глеба Никитина поздравил нижегородцев заместитель главы региона Андрей Гнеушев. - Вы - пример для всех будущих поколений. И для меня большая честь вручать вам эти награды. Низкий вам поклон!

Напомним, почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» учреждено по инициативе областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 года. С 2005 года Почетное звание «Заслуженный ветеран Нижегородской области» присвоено 912 нижегородцам.

ИСТОЧНИК KP.RU