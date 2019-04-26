Глеб Никитин поздравил хоккеистов «Торпедо» с выходом в Суперфинал «Кубка Газпром нефти»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-26T16:20:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил хоккеистов «Торпедо» 2008 года рождения с выходом в Суперфинал «Кубка Газпром нефти» . Финальная игра Восточной конференции прошла 25 апреля в Сочи, где нижегородцы одержали победу над хантымансийской «Югрой» со счетом 3:1. Благодаря этой победе хоккеисты «Торпедо» впервые в истории завоевали звание Чемпиона Восточной Конференции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Для Нижегородской области с ее давними хоккейными традициями этот триумф на льду – очень важное событие. Мы увидели, что у нас есть новое талантливое хоккейное поколение. Видно, как ребята горят игрой и искренне переживают за команду. Отдельное спасибо болельщикам, которые поддерживали наших юных спортсменов, - сказал глава региона. - Желаю «Торпедо» удачи в Суперфинале! Вам уже удалось сделать очень многое, а матч в Сочи может стать еще одним важным шагом в профессиональную карьеру. Мы гордимся вами.

Напомним, «Кубок Газпром нефти» является одним из крупнейших международных детских хоккейных турниров Европы. В нем принимают участие детские команды КХЛ в возрасте до 11 лет. Турнир проводится в двух группах — Запад и Восток.

ИСТОЧНИК KP.RU