Вечный огонь в Канавинском районе отремонтировали ко Дню Победы
В Нижнем Новгороде ко Дню победы отремонтировали и почистили мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
- Сейчас уже стоит, как новенький! – рассказывают жители Канавинского района. – Видно, что памятник подремонтировали и отчистили.
Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде состоялся рейд ОНФ по мемориалам, посвященным Великой Победе. Тогда активисты посетили комплексы «Вечного огня» сразу в нескольких районах. И, надо сказать, впечатление от увиденного у них осталось неоднозначное, в том числе и от канавинского мемориального комплекса.
- Видно, что территорию приводят в порядок, но вечный огонь почему-то не горит, да и сама горелка вся засыпана мусором, - заключили тогда эксперты Общероссийского народного фронта.
Но вот прошло всего несколько дней, и мемориальный комплекс на улице Июльских дней заметно преобразился. Так что День победы канавинцы встретят с настоящим праздничным настроением.
ИСТОЧНИК KP.RU