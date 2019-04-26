2019-04-26T14:41:28+03:00
Общество

Вечный огонь в Канавинском районе отремонтировали ко Дню Победы

Несколько дней назад состоялся рейд ОНФ по мемориалам, посвященным Великой победе
Василий КРОТОВ
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Вечный огонь в Канавинском районе отремонтировали ко Дню Победы.Вечный огонь в Канавинском районе отремонтировали ко Дню Победы.
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В Нижнем Новгороде ко Дню победы отремонтировали и почистили мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

- Сейчас уже стоит, как новенький! – рассказывают жители Канавинского района. – Видно, что памятник подремонтировали и отчистили.

Напомним, несколько дней назад в Нижнем Новгороде состоялся рейд ОНФ по мемориалам, посвященным Великой Победе. Тогда активисты посетили комплексы «Вечного огня» сразу в нескольких районах. И, надо сказать, впечатление от увиденного у них осталось неоднозначное, в том числе и от канавинского мемориального комплекса.

- Видно, что территорию приводят в порядок, но вечный огонь почему-то не горит, да и сама горелка вся засыпана мусором, - заключили тогда эксперты Общероссийского народного фронта.

Но вот прошло всего несколько дней, и мемориальный комплекс на улице Июльских дней заметно преобразился. Так что День победы канавинцы встретят с настоящим праздничным настроением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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