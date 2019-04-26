2019-04-26T14:25:23+03:00
Общество

Владимир Путин подписал указ о присвоении Николаю Жаркову звания Героя Труда

Глеб Никитин уже поздравил советника генерального директора «Красного Сормова» с высокой наградой
Василий КРОТОВ
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда советнику генерального директора завода «Красное Сормово» Николая Жаркова. С этой высокой наградой его уже поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В соответствии с текстом указа, звание Героя труда России Николаю Жаркову присвоено за особые трудовые заслуги пред государством и народом.

- Есть знаменитая поговорка: «Награда нашла своего героя». Думаю, она как нельзя лучше подходит к сегодняшнему событию, - считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Николай Жарков – легендарная личность не только для судостроения Нижегородской области, но и страны в целом. Под его руководством было построено около 400 судов, в том числе более 100 подводных лодок, которые составляют гордость российского флота. В самые сложные для отрасли годы он сумел сохранить ряд ключевых производств, занимал принципиальную позицию, отстаивая интересы государства.

Глава региона напомнил, что Николай Жарков всегда был на передовой и принимал участие в испытаниях новейших судов.

- Благодаря вашей работе на предприятии удалось наладить выпуск востребованной в мире гражданской продукции, - отметил Глеб Никитин, обращаясь к Николаю Жаркову. - Сегодня вы продолжаете трудиться на благо региона, передавая свои знания и опыт новым поколениям судостроителей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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