2019-04-26T13:38:01+03:00
Общество

Все муниципальные кладбища будут открыты 28 апреля с 6:00 до 20:00

На подъездах к кладбищам ожидается затрудненное движение транспорта
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В День Пасхи 28 апреля все муниципальные кладбища Нижнего Новгорода будут открыты для посещения с 6:00 до 20:00. Об этом сообщает «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода».

- В этот день все муниципальные кладбища Нижнего Новгорода будут открыты для нижегородцев с 6:00 до 20:00, - говорится в сообщении. – При этом режим работы смотрителей «Управления муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» продлится с 8:00 до 14:00.

Надо сказать, что в эти дни в связи с большим количеством посетителей ожидается затрудненное движение на подъезде к муниципальным кладбищам Нижнего Новгорода. В связи с этим посетителей просят искать парковочные места до въезда на кладбища или воспользоваться общественным транспортом. Это необходимо для обеспечения беспрепятственного проезда на кладбища траурных процессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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