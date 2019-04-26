Команда СДЮШОР «Торпедо» впервые вышла в суперфинал международного хоккейного кубка «Газпромнефть-2019»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-26T11:54:46+03:00

Решающая игра за первое место в кубке пройдет 26 апреля в 19:00

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Команда СДЮШОР "Торпедо" среди юношей 2008 года рождения впервые вышла в суперфинал престижного международного хоккейного кубка «Газпромнефть-2019» в Сочи. Решающая игра за первое место в кубке сегодня, в пятницу 26 апреля, в 19:00 МСК. Матч можно видеть в прямом эфире на электронном портале кубка, болеем за «Торпедо»!

Адрес прямой трансляции: http://gpncup.ru/matches/2453626/#video

В турнире играют 31 команда из Белоруссии, Латвии, Казахстана, Финляндии, Германии, Австрии, Чехии, Словакии и Китайской Народной Республики!

Нижегородская команда «Торпедо» по результатам предварительных матчей и игр плей-офф впервые заняла первое место в конференции «Восток», обыграв команды «Кунь Лунь», «Салават Юлаев», «Авангард», «Югра».

Победителю сегодняшнего матча достаётся главный детский хоккейный трофей Европы!

СПРАВКА

«Кубок Газпром нефти» учрежден в 2007 году компанией «Газпром нефть» как детский хоккейный турнир для команд возрастной категории U11. С 2010 года генеральным партнером кубка стала Континентальная хоккейная лига, и турнир с этого момента расширялся только за счет детских команд клубов КХЛ. Турнир проводится по групповой модели: команды разделены на группы «Запад» и «Восток». Игры принимает Олимпийский парк Сочи. Хоккеисты выступают на льду олимпийских дворцов «Большой» и «Айсберг».

«Кубок Газпром нефти» имеет беспрецедентный для детских соревнований уровень организации: матчи проходят на ледовых аренах международного уровня и обслуживаются профессиональными судьями. Шоу открытия соответствует уровню матча звезд КХЛ. Ежегодно на Кубок «Газпром нефти» наносится название команды-победительницы и он находится у его обладателя до следующего турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU