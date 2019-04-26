45 миллионов рублей направят на благоустройство парка «Утиное озеро» в Дзержинске

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-26T11:37:45+03:00

Всего же на благоустройство данной территории планируется направить около 200 миллионов рублей

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В результате перераспределения денежных средств на благоустройство парка «Утиное озеро» в Дзержинске планируется направить около 45 миллионов рублей. Соответствующее решение было принято на заседании Думы Дзержинска.

- Этот проект можно назвать глобальным, его стоимость составит около 200 миллионов рублей, - рассказал председатель городской Думы Сергей Попов. – В этом году мы профинансируем примерно половину этой стоимости, благодаря чему удастся выполнить довольно большой объем работы. В частности, в этом году мы собираемся установить ограждение и освещение на данной территории, проложить пешеходные дорожки, установить скамейки и качели, а также разбить клумбы. Уверен, что после этого парк станет гораздо более удобным для прогулок.

Думаю, все жители оценят улучшения по достоинству.

Уже известно, что благоустройство данной территории будет вестись в рамках программы Формирование современной городской среды». Всего же после увеличения на мероприятия по благоустройству будет направлено порядка 105 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU