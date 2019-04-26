2019-04-26T11:37:45+03:00
Общество

45 миллионов рублей направят на благоустройство парка «Утиное озеро» в Дзержинске

Всего же на благоустройство данной территории планируется направить около 200 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В результате перераспределения денежных средств на благоустройство парка «Утиное озеро» в Дзержинске планируется направить около 45 миллионов рублей. Соответствующее решение было принято на заседании Думы Дзержинска.

- Этот проект можно назвать глобальным, его стоимость составит около 200 миллионов рублей, - рассказал председатель городской Думы Сергей Попов. – В этом году мы профинансируем примерно половину этой стоимости, благодаря чему удастся выполнить довольно большой объем работы. В частности, в этом году мы собираемся установить ограждение и освещение на данной территории, проложить пешеходные дорожки, установить скамейки и качели, а также разбить клумбы. Уверен, что после этого парк станет гораздо более удобным для прогулок.

Думаю, все жители оценят улучшения по достоинству.

Уже известно, что благоустройство данной территории будет вестись в рамках программы Формирование современной городской среды». Всего же после увеличения на мероприятия по благоустройству будет направлено порядка 105 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Команда СДЮШОР «Торпедо» впервые вышла в суперфинал международного хоккейного кубка «Газпромнефть-2019»
Собираем истории о подвигах нижегородцев-медиков
В Нижнем Новгороде завершился отопительный сезон
Мобильные группы начали патрулировать районы Нижегородской области в связи с режимом ЧС
Режим ЧС введен в Нижегородской области из-за высокой пожароопасности
Трава загорелась между двумя деревнями в Вачском районе
Митрополит Георгий возглавит пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде
Евгений Костин: «Стратегия развития Нижегородской области работает, и в этом огромная заслуга губернатора»
Схема движения транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 26 апреля
Глеб Никитин поблагодарил депутатов Заксобрания за принятие программы поддержки специалистов соцсферы
Глеб Никитин: «Подготовлено более 40 предложений по совершенствованию законодательства по обращению с ТКО»
Нижегородские депутаты попросили Госдуму ввести нормативы для запахов
Двое взрослых и ребенок госпитализированы после аварии в Кулебаках
Монстрация пройдет в Нижнем Новгороде 1 мая
Памятник судну на подводных крыльях «Метеор» восстановят в Нижнем Новгороде