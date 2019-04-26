Собираем истории о подвигах нижегородцев-медиков

СЕГОДНЯ 10:53 2019-04-26T10:53:43+03:00

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Ко Дню Великой победы 9 мая проект «Первая народная медицинская премия» совместно с Министерством здравоохранения Нижегородской области готовят фотовыставку «Светя другим - сгораю сам», посвященную подвигам медицинских работников.

Вспомните о ваших родных и близких, которые выполняли свой долг перед Родиной и несли медицинскую службу во времена войн (Великая отечественная война и участие в боевых действиях современных лет). Расскажите нам о них, присылайте фотографии и 9 мая на улице Большой Покровской будет открыта фотовыставка, посвященная их подвигам.

Истории с фотографиями Вы можете прислать:

- на электронную почту onnmp@mail.ru (с пометкой «9 мая»)

- или принести по адресу: улица Маршала Рокоссовского, дом 8, корпус 3, офис 301 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00).

Прием историй – до 05 мая 2019 года

ИСТОЧНИК KP.RU