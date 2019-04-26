Собираем истории о подвигах нижегородцев-медиков
Ко Дню Великой победы 9 мая проект «Первая народная медицинская премия» совместно с Министерством здравоохранения Нижегородской области готовят фотовыставку «Светя другим - сгораю сам», посвященную подвигам медицинских работников.
Вспомните о ваших родных и близких, которые выполняли свой долг перед Родиной и несли медицинскую службу во времена войн (Великая отечественная война и участие в боевых действиях современных лет). Расскажите нам о них, присылайте фотографии и 9 мая на улице Большой Покровской будет открыта фотовыставка, посвященная их подвигам.
Истории с фотографиями Вы можете прислать:
- на электронную почту onnmp@mail.ru (с пометкой «9 мая»)
- или принести по адресу: улица Маршала Рокоссовского, дом 8, корпус 3, офис 301 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00).
Прием историй – до 05 мая 2019 года
ИСТОЧНИК KP.RU