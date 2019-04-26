В Нижнем Новгороде завершился отопительный сезон

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-26T09:59:48+03:00

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В Нижнем Новгороде с 26 апреля завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление было подписано главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.

- С 26 апреля теплоснабжающим и теплосетевым организациям рекомендовано перейти на летний режим работы, - говорится в сообщении. – С этого времени им рекомендовано приступить к отключению систем отопления промышленных предприятий, учебных заведений, многоквартирных домов, детских и лечебных заведений.

Напомним, в соответствии с федеральным законодательством отопительный сезон в стране завершается в том случае, если среднесуточная температура воздуха за окном в течение пяти суток подряд держится на уровне выше +8 градусов. За последние дни воздух в Нижегородской области погрелся значительно выше этих показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU