2019-04-26T09:11:06+03:00
Общество

Мобильные группы начали патрулировать районы Нижегородской области в связи с режимом ЧС

Заместитель губернатора Дмитрий Краснов провел заседание межведомственной комиссии по ЧС
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов провел заседание межведомственной комиссии по ЧС в регионе вечером в четверг, 25 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Дмитрий Краснов сообщил, что мобильные группы уже начали патрулировать районы области с высоким риском возникновения пожаров. Напомним, 25 апреля 2019 года на территории региона был введен режим функционирования ЧС в связи с критической пожароопасной обстановкой.

- Мобильные группы составляются из числа сотрудников местных администраций, сотрудников органов внутренних дел, МЧС и других органов. Также принято решение о выезде контрольных групп, в составе которых будут представители министерств и ведомств. Прошу оказывать им содействие, - отметил Дмитрий Краснов.

По состоянию на 25 апреля зафиксировано более 500 случаев загорания сухой растительности. Крупные пожары зафиксированы в Городецком, Навашинском, Балахнинском и Дельнеконстантиновском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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