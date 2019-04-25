Режим ЧС введен в Нижегородской области из-за высокой пожароопасности

СЕГОДНЯ 22:52 2019-04-25T22:52:31+03:00

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На территории Нижегородской области введен режим функционирования чрезвычайной ситуации в связи с критической пожароопасной обстановкой. Соответствующий Указ был подписан губернатором Глебом Никитиным в четверг, 25 апреля 2019 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе уже начал работать оперативный штаб. В соответствии с законодательством, режим ЧС будет действовать на территории области, пока губернатором не будет принят указ о его снятии.

Контроль за исполнением Указа главы региона возложен на заместителя губернатора Дмитрия Краснова.

Специалисты ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминают жителям и гостям региона о том, что ни в коем случае нельзя сжигать сухую траву. Между тем, по состоянию на 25 апреля 2019 года в регионе зафиксировано уже более 500 случаев загорания травы.

ИСТОЧНИК KP.RU