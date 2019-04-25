Трава загорелась между двумя деревнями в Вачском районе

СЕГОДНЯ 18:16 2019-04-25T18:17:50+03:00

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Трава загорелась между деревнями Турбенево и Шерстино Вачского района. Сообщение о пожаре поступило в 13.50 25 апреля, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Когда на место прибыли пожарные, существовала угроза, что пламя дойдет до деревни Турбенево, где проживают 24 человека, и до деревни Шерстино, где 32 жителя, в том числе восемь детей.

В 15.00 был объявлен повышенный ранг пожара №2, а в 16.15 угрозу деревне Шерстино сняли. Однако под угрозой находится вторая деревня. Проводится опашка населенных пунктов.

По сообщению МЧС, в 17.05 на место пожара вылетел вертолет Ми-8.

Известно, что обошлось без пострадавших и погибших. Причина и площадь пожара уточняются.

В понедельник, 22 апреля, сообщалось о крупном пожаре в Кстовском районе. На площади 1 га сгорели 11 дачных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU