Митрополит Георгий возглавит пасхальный крестный ход в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 17:44 2019-04-25T17:44:20+03:00

Православные верующие пройдут от кремля до Благовещенского монастыря

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Традиционный пасхальный крестный ход (0+) состоится в Нижнем Новгороде 28 апреля. Перед началом (в 15.00) митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит вечернюю в соборе в честь Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля, сообщает пресс-служба епархии.

Православные верующие стартуют от собора в честь Архангела Михаила и проследуют по Большой Покровской улице, Лыковой Дамбе, Зеленскому съезду, площади Народного единства, улице Рождественской к Благовещенскому мужскому монастырю.

В конце мероприятия в Благовещенском монастыре будут освящены «Царь-Пасха» весом 380 кг и огромный кулич весом 350 кг. После чего яства раздадут все пришедшим.

ИСТОЧНИК KP.RU