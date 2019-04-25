Евгений Костин: «Стратегия развития Нижегородской области работает, и в этом огромная заслуга губернатора»

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-25T17:15:28+03:00

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Отраслевая сессия экспертного совета по реализации Стратегии развития Нижегородской области по направлениям «Туризм» и «Народные художественные промыслы» состоялась в Нижнем Новгороде в четверг, 25 апреля 2019 года.

Президент «Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития» и член экспертного совета по реализации Стратегии развития Нижегородской области Евгений Костин отметил, что разработка верных критериев оценки выполнения стратегических целей позволит использовать успехи реализации Стратегии для последующего развития региона и повышения туристической привлекательности Нижегородской области.

- Нижний Новгород вошел в ТОП-10 городов с максимальным количеством туристов по итогам 2018 года. Наш регион в прошлом году принял более 200 тысяч гостей из других стран. Понятно, что это произошло во многом благодаря чемпионату мира по футболу, однако совершенно очевидно, что интерес к Нижнему со стороны как россиян, так и жителей других стран, возрос. Кроме того, в 2018 году четыре нижегородских города - Арзамас, Саров, Выкса и Семенов – оказались среди 80 победителей конкурса малых и исторических городов. Это второй результат по стране. Комплексное развитие исторических центров поможет снизить миграционный отток. Нельзя ограничиваться областным центром, Нижним Новгородом. В части туризма нужно продолжать развивать кластер Арзамас – Саров – Дивеево, - заявил Евгений Костин.

По мнению Евгения Костина, еще один знаковый проект для города – это электронная Карта гостя, которая является привлекательным продуктов для туристов среднего класса. Нам нужно продолжать развивать этот проект.

- Я думаю, эти успехи недвусмысленно показывают, что Стратегия развития региона работает. И в этом, несомненно, огромная заслуга лично губернатора Глеба Никитина и его команды, - добавил Евгений Костин. – Нам нужно использовать эти возможности, особенно в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода. Ведь у нас почти в каждом районе города есть свои уникальные достопримечательности. Взять тот же зоопарк «Лимпопо» в Сормове - его можно сравнить даже с зоопарками в европейских городах по разнообразию фауны и интересу со стороны жителей. Нам есть чем гордиться, но не хватало продвижения — за счет чемпионата мира мы его получили, теперь нужно продолжать неустанно на всех форумах и российских площадках рассказывать о наших красотах и развивать инфраструктуру. А гостеприимства нам не занимать — чемпионат мира это отлично показал!

ИСТОЧНИК KP.RU