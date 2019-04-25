Схема движения транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода 26 апреля

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-25T16:59:30+03:00

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Мэр Владимир Панов подписал постановление, согласно которому 26 апреля в центре Нижнего Новгорода изменится схема движения транспорта.

С 10.00 до 15.00 будет перекрыто движение на площади Минина и Пожарского (от памятника Чкалову до Большой Покровской улице), улицах Ульянова, Варварской, Минина, Алексеевской (от площади Минина до Сенной площади), Зеленском съезде, на набережной Гребного канала (от Георгиевского съезда до дома №110б по улице Слобода Печеры). Парковаться там тоже будет нельзя.

Также изменения коснутся общественного транспорта. С 10.00 до 15.00 будет сокращен путь следования автобусов А-5 до катера «Герой» и троллейбусов № 13,17,31 - до площади Свободы.

Конечная остановка у автобусов А-1, А-68, Т-4 и Т-31 будет на «Черном пруду», а движение маршрутов организуют по улицам Пискунова, Ошарской и Варварской.

Движение автобусов А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45 от Широкой к площади Сенной - по Зеленскому съезду, улицам Октябрьской, Ошарской, Пискунова и Минина. В обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова, Алексеевской, Октябрьской и Зеленскому съезду.

Движение автобусов А-40, А-60Э, А-64, Т-74, Т-97, Т 98 от площади Свободы к площади Сенной - по улицам Варварской, Пискунова и Минина. В обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова и Варварской.

Для некоторых автобусов введут дополнительные остановки. Автобусы А-1, А-19, А-45, А-52, А-68, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45 будут останавливаться на Черном пруду. А автобусы А-19, А-40, А-45, А-52, А-60Э, А-64, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97, Т-98 при движении к площади Сенной будут высаживать и принимать пассажиров на улице Пискунова за пересечением с улицей Ульянова. При движении к площади Минина и Пожарского остановку введут на действующем трамвайном остановочном пункте «Речное училище».

ИСТОЧНИК KP.RU