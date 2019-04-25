Глеб Никитин поблагодарил депутатов Заксобрания за принятие программы поддержки специалистов соцсферы

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-25T16:19:56+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил депутатов Заксобрания за принятие программы поддержки специалистов социальной сферы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на заседании 25 апреля парламентарии внесли изменения в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Так, 183 млн рублей направят на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий специалистам».

- У нас традиционно много социальных тем в поправках, но особую важность имеет запуск новой программы поддержки специалистов, которые готовы переехать работать в районы, - отметил глава региона. - Программа комплексная, практически все специалисты, которые представляют социальную сферу (культура, спорт, соцобслуживание, образование, здравоохранение), будут получать такую поддержку.

В рамках подпрограммы тем, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях выше перечисленных сфер, на покупку или строительство жилья будут предоставлять меры соцподдержки в виде выплаты миллиона рублей.

- Если специалист отработал семь лет и более, если у него нет жилья или оно составляет обеспеченность менее 30 метров на человека, то эти деньги они могут потратить на приобретение жилья. В этой программе участвует сегодня более 1,7 тысячи человек, - подчеркнул спикер ЗСНО Евгений Лебедев.

Сообщалось, что недавно губернатор сообщил о запуске новой меры поддержки. Это случилось на встрече с преподавателями и студентами ПИМУ. Ограничений по возрасту новая мера поддержки не предусматривает.

ИСТОЧНИК KP.RU