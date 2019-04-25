Глеб Никитин: «Подготовлено более 40 предложений по совершенствованию законодательства по обращению с ТКО»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-25T16:02:48+03:00

Губернатор принял участие в заседании рабочей группы Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО

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Глава региона Глеб Никитин поучаствовал в заседании рабочей группы Совета при полпреде Президента РФ в ПФО по подготовке вопросы «О деятельности органов госвласти ПФО в сфере обращения с ТКО, ликвидации объектов накопленного экологического вреда и экологического оздоровления Волги». Мероприятие проходило в формате видеоконференции 25 апреля, передает пресс-служба облправительства.

Собравшиеся обсудили план деятельности, структуру доклада и перечень вопросов для формирования информационно-аналитических материалов к заседанию Совета.

Губернатор отметил, что, будучи руководителем рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Госсовета РФ, ему приятно появление подобной рабочей структуры в Совете при полпреде Президента в ПФО.

- Тема эта сложная, многогранная и нуждается в детальной консолидированной проработке на всех уровнях. Тем более что многие вопросы, требующие обсуждения, а главное - принятия решений по ним, касаются всех субъектов, входящих в ПФО, - отметил Никитин.

Губернатор также добавил, что в составе рабочей группы Госсовета сформированы подгруппы по шести направлениям. Так, Глеб Никитин возглавляет первую подгруппу по формированию комплексной системы обращения с ТКО в субъектах РФ и ликвидации накопленного вреда.

- В рамках работы моей подгруппы сформировано более 40 предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие сферу обращения с ТКО. Мы готовы еще раз обсудить эти наработки с регионами округа. Уверен, наши совместные усилия помогут получить максимальный эффект от реализации нацпроекта «Экология», - заключил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU