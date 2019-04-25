Нижегородские депутаты попросили Госдуму ввести нормативы для запахов

СЕГОДНЯ 14:51 2019-04-25T14:51:38+03:00

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли решение направить обращение к председателю Государственной Думы ФС РФ Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко о необходимости скорейшей разработки гигиенических нормативов по нормированию уровня воздействия запахов. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

В документе отмечается, что сейчас многие субъекты РФ, в том числе Нижегородская область, сталкиваются с проблемой неприятных запахов в зоне жилой застройки. При этом регулярные проверки не позволяют привлечь к ответственности предприятия, являющиеся источниками неприятных запахов, если не установлено превышение нормативов выброса веществ в воздух. Между тем, иногда даже небольшой объем дурнопахнущего вещества сильно портит воздух.

- Очевидно, что в случае сложной смеси пахучих веществ целесообразно осуществлять инвентаризацию, нормирование и контроль выбросов не отдельных веществ, а запаха в целом, - считают депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU