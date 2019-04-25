Двое взрослых и ребенок госпитализированы после аварии в Кулебаках

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-25T14:23:00+03:00

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Маленький ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Кулебаки Нижегородской области в четверг, 25 апреля 2019 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, авария произошла около 09:20 25 апреля около дома №2б по улице Железнодорожной. Водитель автомобиля отечественного производства врезался в припаркованный у обочины грузовой автомобиль. В результате пострадали три человека , в том числе ребенок, находившийся в салоне отечественной легковушки.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, крупное массовое ДТП произошло днем в среду, 24 апреля 2019 года, на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде: в результате пострадали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU