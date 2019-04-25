Монстрация пройдет в Нижнем Новгороде 1 мая

СЕГОДНЯ 13:14 2019-04-25T13:14:53+03:00

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Массовая художественная акция «Монстрация» (18+) состоится в Нижнем Новгороде 1 мая, сообщают организаторы.

Нижегородцы соберутся около Речного вокзала в 14.30 и пройдутся по Нижневолжской набережной с плакатами, которые придумают сами накануне мероприятия. А после около катера «Герой» состоится митинг «с хороводиками».

- Содержание плакатов по большей части абсурдно и аполитично, но зачастую не лишено смысла, иронии и художественной ценности. Например, «Нижний это вам не Новгород», «Я больше не буду!», «Ы-ы-ыть!», «Иди домой, море волнуется» и другие, - рассказали устроители акции.

Кстати, и шествие, и митинг согласованы с администрацией Нижнего Новгорода.

Напомним, что первая «Монстрация» прошла в Новосибирске 1 мая 2004 года, и с тех пор организуется ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU