Фермерская ярмарка «Весенний дар» откроется в Нижнем Новгороде 25 апреля

СЕГОДНЯ 12:13 2019-04-25T12:13:21+03:00

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Фермерская ярмарка «Весенний дар» (0+) заработает на площади Горького в Нижнем Новгороде 25 апреля. На ней свою продукцию представят более 30 производителей продуктов питания и сувениров, в том числе из области, Беларуси и Индии, сообщает городская администрация.

Как рассказал директор департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко, ярмарка будет работать до конца апреля с 10.00 до 20.00.

- По поручению мэра Владимира Панова департамент активно занимается развитием ярмарочной торговли. Перед ярмаркой стоит несколько задача: поддержка сельхозпроизводителей и создание праздничного настроения для жителей.

Кстати, 28 апреля с 12.00 до 18.00 там пройдет пасхальный фестиваль. Горожан ждут мастер-классы, конкурсы и выступления творческих коллективов. Также будет работать зона арт-объектов, где можно будет пофотографироваться и поучаствовать в Инстаграм-конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU