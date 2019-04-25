2019-04-25T10:57:05+03:00
Происшествия

48-летний мужчин погиб на пожаре в Лысковском районе

Нижегородские спасатели полагают, что был совершен поджог
Анастасия НАЗАРОВА
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Пожар с трагическими последствиями произошел в селе Трофимово Лысковского района 24 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 14.07.

Когда пожарные прибыли на место, из окон валил густой дым, дом внутри был охвачен огнем. В результате пожара обгорела внутренняя отделка на площади 30 квадратных метров.

В одной из комнат спасатели МЧС нашли тело 48-летнего хозяина дома.

Отмечается, что на тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем в пожарную охрану.

Тушением пламени занимались 11 человек, использовались четыре единицы техники.

Нижегородские спасатели полагают, что был совершен поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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