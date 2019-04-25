48-летний мужчин погиб на пожаре в Лысковском районе
Пожар с трагическими последствиями произошел в селе Трофимово Лысковского района 24 апреля. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 14.07.
Когда пожарные прибыли на место, из окон валил густой дым, дом внутри был охвачен огнем. В результате пожара обгорела внутренняя отделка на площади 30 квадратных метров.
В одной из комнат спасатели МЧС нашли тело 48-летнего хозяина дома.
Отмечается, что на тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем в пожарную охрану.
Тушением пламени занимались 11 человек, использовались четыре единицы техники.
Нижегородские спасатели полагают, что был совершен поджог.
ИСТОЧНИК KP.RU