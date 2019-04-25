ФК «Нижний Новгород» сыграл с «Балтикой» вничью

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-25T10:35:27+03:00

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Подопечные Дмитрия Черышева сыграли вничью с «Балтикой» из Калининграда. Домашний матч на арене «Нижний Новгород» завершился со счетом 0:0, сообщает пресс-служба нижегородской футбольной команды.

Опасных моментов на минувшей игре было не много. На 15-й минуте Максим Палиенко достойно пробил со штрафного, но «балтийский» голкипер ловко перевел мяч на угловой.

Вратарю ФК «Нижний Новгород» Артуру Анисимову пришлось отражать атаку гостей. Тогда как Виталий Федорив выбил мяч из пустых ворот после удара в упор Алихана Шаваева.

Преимуществом подопечные Черышева завладели уже после перерыва. Однако в гол это так и не вылилось. Удары Александра Сапеты, Дениса Давыдова и Аркадия Симанова не оказались точными.

Ранее «Комсомолка» писала, что ФК «Нижний Новгород» обыграл «Зенит-2» на выезде 20 апреля. Встреча в Санкт-Петербурге закончилась со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU