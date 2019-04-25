Некоторые муниципальные автобусы будут ходить по измененной схеме в Пасху

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-25T09:36:16+03:00

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Некоторые муниципальные автобусы будут ходить по измененной схеме в день празднования Пасхи, сообщили в дептрансе Нижнего Новгорода.

Так, 28 апреля, на всех маршрутах появится дополнительный подвижной состав. Если желающих воспользоваться общественным транспортом будет много, будут пущены дополнительные трамваи №8 «Поселок Гнилицы - Улица Игарская».

Муниципальные автобусы А-31 «Поселок Парижской Коммуны - Поселок Нагулино» будет следовать по такой схеме: при движении от остановки «Сады» с заездом на Новостригинском кладбище, далее по маршруту; при движении от конечного пункта «Поселок Нагулино» с заездом на Новостригинское кладбище, далее по маршруту.

Муниципальные автобусы А-57 «Улица Дубравная - Микрорайон Седьмое небо» пойдут от конечного пункта «Поселок Дубравный» с заездом на Новосормовское кладбище, далее по маршруту.

При высоком пассажиропотоке городские власти обещают пустить дополнительные автобусы А-31, А-53а и А-57.

ИСТОЧНИК KP.RU