2019-04-24T18:09:08+03:00
Происшествия

Массовое ДТП произошло на Зеленском съезде: трое ранены

Авария случилась около 17:00 24 апреля
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Серьезное ДТП произошло днем в среду, 24 апреля 2019 года, на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работу УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, авария произошла около пяти часов вечера. Мужчина на иномарке, двигавшийся по Зеленскому съезду в сторону площади Минина, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом и маршрутным такси. В результате пострадали три человека, находившиеся в микроавтобусе. Все они отправлены на скорой в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

На Зеленском съезде и в его окрестностях скопилась гигантская пробка: стоят и площадь Минина и Пожарского, и улица Добролюбова, и Октябрьская. Так что рекомендуем нижегородцам выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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