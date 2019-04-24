Владимир Путин наградил нижегородское отделение Русского географического общества
Нижегородское отделение Русского географического общества награждено малой серебряной медалью за вклад в развитие РГО. Это произошло на заседании Попечительского совета РГО в Санкт-Петербурге 23 апреля, передает пресс-служба облправительства.
Медаль и диплом председателю нижегородского отделения Светлане Соткиной вручили председатель Попечительского совета РГО, Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
С этим событием нижегородцев поздравил глава региона Глеб Никитин, напомнив, что недавно местное отделение Общества отпраздновало 80-летие.
- Сегодня работа отделения продолжает лучшие традиции, заложенные предшественниками. Прежде всего, это образовательные проекты, направленные на то, чтобы новые поколения знали и любили природу родной земли, - подчеркнул губернатор. - Приятно, что много начинаний нижегородского отделения направлены на изучение Оки и Волги. Бережное отношение к этим рекам - задача государственной важности.
В свою очередь Светлана Соткина заявила, что награда станет стимулом для дальнейшей плодотворной работы.
ИСТОЧНИК KP.RU