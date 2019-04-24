Владимир Путин наградил нижегородское отделение Русского географического общества

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-24T16:51:28+03:00

С этим событием нижегородцев поздравил губернатор Глеб Никитин

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Нижегородское отделение Русского географического общества награждено малой серебряной медалью за вклад в развитие РГО. Это произошло на заседании Попечительского совета РГО в Санкт-Петербурге 23 апреля, передает пресс-служба облправительства.

Медаль и диплом председателю нижегородского отделения Светлане Соткиной вручили председатель Попечительского совета РГО, Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

С этим событием нижегородцев поздравил глава региона Глеб Никитин, напомнив, что недавно местное отделение Общества отпраздновало 80-летие.

- Сегодня работа отделения продолжает лучшие традиции, заложенные предшественниками. Прежде всего, это образовательные проекты, направленные на то, чтобы новые поколения знали и любили природу родной земли, - подчеркнул губернатор. - Приятно, что много начинаний нижегородского отделения направлены на изучение Оки и Волги. Бережное отношение к этим рекам - задача государственной важности.

В свою очередь Светлана Соткина заявила, что награда станет стимулом для дальнейшей плодотворной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU