2019-04-24T16:51:28+03:00
Общество

Владимир Путин наградил нижегородское отделение Русского географического общества

С этим событием нижегородцев поздравил губернатор Глеб Никитин
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородское отделение Русского географического общества награждено малой серебряной медалью за вклад в развитие РГО. Это произошло на заседании Попечительского совета РГО в Санкт-Петербурге 23 апреля, передает пресс-служба облправительства.

Медаль и диплом председателю нижегородского отделения Светлане Соткиной вручили председатель Попечительского совета РГО, Президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

С этим событием нижегородцев поздравил глава региона Глеб Никитин, напомнив, что недавно местное отделение Общества отпраздновало 80-летие.

- Сегодня работа отделения продолжает лучшие традиции, заложенные предшественниками. Прежде всего, это образовательные проекты, направленные на то, чтобы новые поколения знали и любили природу родной земли, - подчеркнул губернатор. - Приятно, что много начинаний нижегородского отделения направлены на изучение Оки и Волги. Бережное отношение к этим рекам - задача государственной важности.

В свою очередь Светлана Соткина заявила, что награда станет стимулом для дальнейшей плодотворной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Массовое ДТП произошло на Зеленском съезде: трое ранены
Нижегородские хирурги провели уникальную операцию на легком 7-летнего мальчика
Изменилась схема прохода на стадион «Нижний Новгород»
Экспозицию парка Победы пополнит боевая машина пехоты
Электрички Нижегородской области переходят на летнее расписание
Отопительный сезон завершается в Нижегородской области
За сутки в Нижнем Новгороде заасфальтировали больше 3 тысяч квадратных метров дорог
Первые нижегородские призывники отправились к месту службы
16-летняя Надя Ежова пропала в Нижнем Новгороде
В 38 раз выросла площадь пожаров из-за сухой травы в Нижегородской области
Большемурашкинские первоклассники «переучились» на уроках
Высокая пожароопасность лесов ожидается в Нижегородской области
Ольге Голодец и Глебу Никитину показали проект реставрации башен Нижегородского кремля
Проезд между домами отремонтируют на улице Даргомыжского