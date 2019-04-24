2019-04-24T16:33:45+03:00
Общество

Нижегородские хирурги провели уникальную операцию на легком 7-летнего мальчика

Медики выполнили оперативное вмешательство с помощью трех проколов грудной клетки
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородские врачи впервые выполнили торакоскопическую резекцию верхней доли легкого семилетнему мальчику. Операцию провели в детской городской больнице №1, сообщает региональный минздрав.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Дмитрий Стриженок, врожденная лобарная эмфизема - редкая аномалия развития легкого, которая характеризуется перераздутием одной или нескольких долей легкого из-за нарушения развития хрящевых структур бронха пораженной доли.

Прежде подобный диагноз означал, что больного ждет торакотомия или лобэктомии, но иссечение мышц и межреберных структур сопровождаются болевым синдромом, нарушают дыхательную функцию и грозят медленной реабилитацией.

И вот недавно нижегородские хирурги с помощью всего трех проколов грудной клетки диаметров 5 и 11 мм, а также линейного сшивающего аппарата EndoGiaUltraUniversal с использованием картриджей EndoGia с технологией Tri-Staple сделали резекцию гипервоздушной верхней доли левого легкого.

Легкое ребенка полностью расправилось на четвертый день после операции. В общей сложности пациент провел на больничной койке восемь дней, а после, выздоровев, отправился домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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