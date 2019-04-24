2019-04-24T15:47:44+03:00
Спорт

Изменилась схема прохода на стадион «Нижний Новгород»

24 апреля болельщики смогут попасть на матч только через два гейта
Анастасия НАЗАРОВА
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Схема прохода на стадион «Нижний Новгород» изменилась 24 апреля. В этот день в 19.00 на арены сыграют ФК «Нижний Новгород» и «Балтика» (0+), передает пресс-служба регионального минспорта.

В ведомстве уточнили, что вторая, третья и четвертая входные группы работать не будут. С 18.00 вход на стадион будет осуществляться через первую и шестую входные группы. Кроме того, через первый гейт с 18.00 смогут попасть аккредитованные журналисты и маломобильные группы населения.

Отметим, что 24 апреля кассы будут работать: у третьего гейта с 13.00 до 20.00, у шестого гейта - с 18.00 до 20.00.

В 18.15 в ресторане на трибуне «А» начнется автограф-сессия защитника ФК «НН» Юрия Морозова. А за 40 минут до начала матча на трибуне «А» на стадионе выступит Губернский оркестр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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