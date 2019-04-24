2019-04-24T15:39:08+03:00
Общество

Экспозицию парка Победы пополнит боевая машина пехоты

Передачу объекта в муниципальную собственность согласовали нижегородские депутаты
Анастасия НАЗАРОВА
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Депутаты думы Нижнего Новгорода согласовали передачу в муниципальную собственность боевой машины пехоты БМП-П1. Это произошло на заседании 24 апреля, сообщает пресс-служба гордумы.

Объект, ранее находившийся в федеральной собственности, пополнит экспозицию нижегородского парка Победы на Гребном канале.

Напомним, что 25 апреля на площади Минина и Пожарского пройдет первая совместная репетиция военного парада. По центру Нижнего Новгорода в парадных шеренгах прошагает примерно 1,1 тысячи человек, из которых около 600 - военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа.

За пешими расчетами проследуют механизированная колонна, бронеавтомобили «Тайфун», «Рысь», боевые машины пехота БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также другие машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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