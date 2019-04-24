Электрички Нижегородской области переходят на летнее расписание

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-24T13:55:52+03:00

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Начиная с 29 апреля, в Нижегородской области вводится летнее расписание электричек. Об этом сообщили в АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Со следующей недели изменится график движения поездов на Заволжском направлении начнут курсировать новейшие электропоезда серии ЭП3Д от Нижнего Новгорода до Балахны. Кроме того, сократятся интервалы движения в часы пик. Разрыв между электричками сократится с 30-40 минут до 15-20 минут.

Также с 29 апреля появятся дополнительные поезда до Правдинска. Из Нижнего Новгорода электричка будет отправляться в 15.37, из Правдинска - в 19.23. Таким образом, пассажиры проведут один час. Кроме того, поезд, прибывающий из Правдинска в Нижний Новгород в 20.23, будет иметь удобную пересадку на электричку до Гороховца с отправлением из Нижнего Новгорода в 20.30.

Напомним, с 15 апреля в расписании поездов Заволжского направления появились остановки на станции «Лесной городок» на улице Рябцева в 16.24 и в 19.09.

ИСТОЧНИК KP.RU