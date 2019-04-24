Отопительный сезон завершается в Нижегородской области
Министерство ЖКХ Нижегородской области рекомендовало завершить отопительный сезон в регионе с 25 апреля. Соответствующее письмо было направлено главам муниципальных районов и городских округов. Об этом сообщает пресс-служба правительства в Нижегородской области.
- В связи с потеплением мы рекомендуем завершать пуск тепла сначала в многоквартирных домах, а после – в школах, детских садах и больницах, - отметил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.
В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, подача отопления в многоквартирные дома заканчивается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится на уровне не меньше 8 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU