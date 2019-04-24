За сутки в Нижнем Новгороде заасфальтировали больше 3 тысяч квадратных метров дорог

СЕГОДНЯ 13:20 2019-04-24T13:20:52+03:00

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За сутки в Нижнем Новгороде ямочный ремонт был проведен на площади 3 138 квадратных метров. Об этом сообщили в районных администрациях Нижнего Новгорода.

- В Ленинском районе был выполнен ремонт 1 150 квадратных метров дорожного покрытия и 550 квадратных метров тротуаров, - говорится в сообщении. – На втором месте оказался Автозаводский район, где на дороге Староавтозаводского кладбища было отфрезеровано 900 квадратных метров дорожного полотна. В Сормовском районе выполнена фрезеровка 505 квадратных метров объездной дороги на улице Коминтерна и заасфальтировано 220 квадратных метров на улице Героев Космоса.

- С начала кампании по ямочному ремонту в районе отремонтировано свыше 3 000 квадратных метров дорожного полотна, - сообщил глава администрации Ленинского района Алексей Глазов. - Акцент у подрядчиков идет по наиболее проблемным участкам - проспект Ленина, улицы Даргомыжского, Архитектурная и Тургайская.

ИСТОЧНИК KP.RU