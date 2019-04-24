16-летняя Надя Ежова пропала в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-24T12:31:36+03:00

Девочка ушла из школы искусств 23 апреля и до сих пор не вернулась

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде 23 апреля пропала 16-летняя Надя Ежова. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

- В 19:00 23 апреля девочка ушла из школы искусств на улице Комсомольская и до сих пор не вернулась, - говорится в сообщении. – Известно, что при себе она имела черный рюкзак в синий цветочек.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165 сантиметров, волосы русые до плеч, глаза карие. В момент исчезновения была одета в синюю куртку, юбку или джинсы, белые кроссовки. Всех, кто обладает хоть какой-то информацией о местонахождении девочки, просят обратиться в полицию по телефону 8(831)28-38-200 или по каналу связи 02.

ИСТОЧНИК KP.RU