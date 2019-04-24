В 38 раз выросла площадь пожаров из-за сухой травы в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-24T12:23:32+03:00

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За истекшие сутки на территории Нижегородской области зарегистрировано 29 пожаров сухой травы. По сравнению с прошлым годом их число выросло в семь раз. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Площадь, пройденная огнем, в настоящее время составляет более 36 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении. – По сравнению с прошлым годом, площадь пожаров выросла в 38 раз. При этом фактов перехода огня с травы на строения и жилые дома в регионе за последние сутки не зарегистрировано.

Чтобы пресечь факты возгораний, в регионе проводятся противопожарные патрули, благодаря которым к административной ответственности были привлечены пять человек, а также было возбуждено 22 административных расследования. Всего с начала схода снежного покрова на территории региона произошло 517 пожаров сухой травы. По сравнению с прошлым годом их число выросло в 4,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU