Большемурашкинские первоклассники «переучились» на уроках
Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения в деятельности сразу трех школ Большемурашкинского района. Вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям занятия для учащихся первого класса в период с января по май там продолжались вместо положенных 40 минут 45 минут. Каждый день для учащихся проводилось по четыре урока. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
- Прокуратурой Большемурашкинского района была проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства, - говорится в сообщении. - Основная образовательная программа начального общего образования в школах обязательно должна быть приведена в соответствие с требованиями законодательства. В связи с этим прокурор принес протесты на незаконные локальные нормативные акты. Сейчас они находятся на стадии рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU