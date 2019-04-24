Большемурашкинские первоклассники «переучились» на уроках

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-24T11:59:57+03:00

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Прокуратура Нижегородской области выявила нарушения в деятельности сразу трех школ Большемурашкинского района. Вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям занятия для учащихся первого класса в период с января по май там продолжались вместо положенных 40 минут 45 минут. Каждый день для учащихся проводилось по четыре урока. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

- Прокуратурой Большемурашкинского района была проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства, - говорится в сообщении. - Основная образовательная программа начального общего образования в школах обязательно должна быть приведена в соответствие с требованиями законодательства. В связи с этим прокурор принес протесты на незаконные локальные нормативные акты. Сейчас они находятся на стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU