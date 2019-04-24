Высокая пожароопасность лесов ожидается в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-24T11:23:37+03:00

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В Нижегородской области с 26 по 29 апреля ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников. Соответствующее предупреждение выпустило ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, в связи с погодными явлениями в эти дни повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров.

- В эти дни прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты и линии электропередач, - предупреждают спасатели. - В связи с этим нижегородцам стоит быть особенно бдительными.

В связи с установившейся погодой органам местного самоуправления рекомендуют соблюсти все необходимые меры, в том числе гражданам будет запрещено посещение лесов и разведение костров в лесу. При этом должны быть приведены в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района. Должна быть проверена готовность материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU