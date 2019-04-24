2019-04-24T09:26:00+03:00
Общество

Ольге Голодец и Глебу Никитину показали проект реставрации башен Нижегородского кремля

Работы планируется провести к 800-летию Нижнего Новгорода
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ольге Голодец и Глебу Никитину показали проект реставрации башен Нижегородского кремля. ФОТО: Александр ВоложанинОльге Голодец и Глебу Никитину показали проект реставрации башен Нижегородского кремля. ФОТО: Александр Воложанин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правительства России Ольга Голодец посетили усадьбу Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, где им представили проект ремонтно-реставрационных работ в башнях Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Все реставрационные работы планируется провести в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, - говорится в сообщении. - После реставрации башни будут открыты для свободного посещения. Как ожидается, там расположатся музеи, смотровые площадки и выставочные территории.

Также в ходе посещения музея гостям продемонстрировали уникальный занавес ярмарочного театра. Данный экспонат можно датировать 30-40 годами XIX века. Он представляет собой огромное полотнище с акварельной живописью.

По данным исследователей, данный занавес может принадлежать кисти русского актера Живокини, который управлял ярмарочным театром после князя Шаховского. В музейных собраниях России такие экспонаты очень редки. Предполагается, что он был выполнен для постановки одной из пьес немецкого драматурга Коцебу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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