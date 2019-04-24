Проезд между домами отремонтируют на улице Даргомыжского
Хозяйственный проезд между домами №2 и №4 по улице Даргомыжского отремонтируют после обращения жителей к мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Глава Ленинского района Алексей Глазов отметил, что подрядчик уже приступил к ремонту участка.
- Мамы с колясками и инвалиды намучались с этой дорогой – по этим ямам пройти было невозможно. Мы с нетерпением ждали этого ремонта и очень благодарны администрации, - поделилась местная жительница Мария Погосян.
По словам гендиректора ООО «СпецДорСтрой» Сергея Бузина, площадь ремонтных работ на улице Даргомыжского составила 250 квадратных метров, и на асфальтировку подрядчику понадобится всего один день.
- Полномасштабный ямочный ремонт в Ленинском районе начали активно проводить с пятницы. За три дня отремонтировано около 3000 квадратных метров дорожного полотна, - сообщил Алексей Глазов.
ИСТОЧНИК KP.RU