Проезд между домами отремонтируют на улице Даргомыжского

СЕГОДНЯ 09:16 2019-04-24T09:16:33+03:00

Подрядчик уже приступил к работам на участке

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Хозяйственный проезд между домами №2 и №4 по улице Даргомыжского отремонтируют после обращения жителей к мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Глава Ленинского района Алексей Глазов отметил, что подрядчик уже приступил к ремонту участка.

- Мамы с колясками и инвалиды намучались с этой дорогой – по этим ямам пройти было невозможно. Мы с нетерпением ждали этого ремонта и очень благодарны администрации, - поделилась местная жительница Мария Погосян.

По словам гендиректора ООО «СпецДорСтрой» Сергея Бузина, площадь ремонтных работ на улице Даргомыжского составила 250 квадратных метров, и на асфальтировку подрядчику понадобится всего один день.

- Полномасштабный ямочный ремонт в Ленинском районе начали активно проводить с пятницы. За три дня отремонтировано около 3000 квадратных метров дорожного полотна, - сообщил Алексей Глазов.

ИСТОЧНИК KP.RU