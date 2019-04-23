2019-04-23T18:03:18+03:00
Общество

Токсичные ПХБ-отходы из Выксы Нижегородской области планируется перевезти на полигон ТКО Богородского района

Экологи рассказали о ликвидации захоронений токсичных отходов
Юлия ДАНЧЕНКО
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Токсичные ПХБ-отходы из Выксы Нижегородской области планируется перевезти на полигон ТКО Богородского района. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре "Комсомольской правды — Нижний Новгород" рассказали экологи неправительственной экологической организацией СПЭС.

СПЭС совместно с IPEN (Международной сетью по ликвидации стойких органических загрязнителей - СОЗ) собрали многочисленные факты нелегальной транспортировки и захоронения высокотоксичных отходов содержащих ПХБ, в том числе на территории Нижегородской области. Кроме того, специалисты отметили, что сейчас началась работа по ликвидации таких захоронений. В феврале 2019 года началась очистке ангаров на Досчатинском шоссе в Выксе. Региональный оператор ООО "СитиЛюкс52", который занимается этим вопросом, должен вывезти все на полигон ТКО Богородского района.

Сегодня уже наметилась тенденция по улучшению экологической обстановки в Нижегородской области. Если 20 лет назад ПФО, а также наш регион находились в лидерах по количеству ПХБ-отходов и имел около 900 тонн ПХБ, то сейчас мы уступили лидерство Уральскому и Сибирскому федеральным округам.

Кроме того, в рамках совместного проекта IPEN неправительственной экологической организацией эко-СПЭС Дзержинска была проведена первая в России общественная инвентаризация электротехнического оборудования, содержащего ПХБ. На территории Нижегородского региона их объем в 1999 году составлял 985 тонн. В 2005 году объемы ПХБ уже составили лишь 8 процентов ПХБ от имевшихся в 1999 году – 120 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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