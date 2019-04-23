Опора ЛЭП упала на проезжую часть под Нижним Новгородом
Опора электросетей упала на проезжую часть федеральной трассы Р-158 в районе населенного пункта Ольгино под Нижним Новгородом. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».
Согласно информации, инцидент произошел в 15:35 во вторник, 23 апреля 2019 года - очевидцы сообщили о падении опоры местных электросетей на проезжую часть федеральной трассы. На место выехали экстренные службы и ГИБДД. Федеральные дорожники также находятся на месте происшествия и устраняют последствия падения опоры – убирают столб и кабель с проезжей части.
Перекрывать дорогу не потребовалось, однако небольшая пробка в этом районе все же образовалась.
- В настоящее время уточняется, кто является собственником опоры и выясняются причины ее падения, - добавили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».
ИСТОЧНИК KP.RU