2019-04-23T17:40:12+03:00
Происшествия

Опора ЛЭП упала на проезжую часть под Нижним Новгородом

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Опора электросетей упала на проезжую часть федеральной трассы Р-158 в районе населенного пункта Ольгино под Нижним Новгородом. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Согласно информации, инцидент произошел в 15:35 во вторник, 23 апреля 2019 года - очевидцы сообщили о падении опоры местных электросетей на проезжую часть федеральной трассы. На место выехали экстренные службы и ГИБДД. Федеральные дорожники также находятся на месте происшествия и устраняют последствия падения опоры – убирают столб и кабель с проезжей части.

Перекрывать дорогу не потребовалось, однако небольшая пробка в этом районе все же образовалась.

- В настоящее время уточняется, кто является собственником опоры и выясняются причины ее падения, - добавили в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

ИСТОЧНИК KP.RU

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