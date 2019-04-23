Детсад в «Седьмом небе» должен быть построен к концу года

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-23T17:15:13+03:00

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Строительство детского сада в микрорайоне «Седьмое небо» идет в соответствии с графиком и должно быть завершено в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В настоящее время на объекте завершено возведение фундамента, и теперь подрядчик приступил к возведению стен цокольного этажа. По словам подрядчика, в начале строительства были трудности с выносом коммуникаций, не предусмотренных проектом, однако сейчас этот вопрос уже решен.

- В декабре этого года все работы должны быть завершены. Подрядчик опытный, уже строил в регионе подобные проекты, поэтому есть уверенность, что все работы будут выполнены в срок, - отметил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Новый детсад рассчитан на 320 человек, в том числе там будут четыре ясельные группы на 20 человек каждая. Кроме того, он будет оборудован для маломобильных граждан – там спроектированы пандусы и лифты.

ИСТОЧНИК KP.RU