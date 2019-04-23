Москва подарит Нижнему Новгороду еще десять подержанных трамваев
Комиссия городской думы Нижнего Новгорода по транспорту и связи рассмотрела вопрос обновления подвижного состава муниципального транспорта на заседании во вторник, 23 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
Согласно информации, директор департамента транспорта Елена Лекомцева сообщила, что в настоящее время обсуждается вопрос передачи Нижнему Новгороду еще 10 подержанных трамваев из Москвы. По словам Лекомцевой, комиссия уже осмотрела трамваи и дала высокую оценку их качеству. Напомним, ранее сообщалось, что в марте дума одобрила передачу в муниципальную собственность 11 московских трамваев.
Кроме того, Елена Лекомцева отметила также, что администрация Нижнего Новгорода прорабатывает с правительством Нижегородской области вопрос о приобретении в 2019 году двухсот автобусов большого класса на газомоторном топливе.
ИСТОЧНИК KP.RU