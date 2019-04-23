Годовалый мальчик пострадал по вине пьяного водителя в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-23T15:39:28+03:00

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28-летний водитель чуть не угробил годовалого малыша, устроив пьяное ДТП в Уренском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около 15:55 в понедельник, 22 апреля 2019 года, на 9-м километре автодороги Арья – Тонкино – Шаранга. 28-летний водитель с пятилетним стажем сел за руль своего «Ниссана» в состоянии алкогольного опьянения. В результате он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074.

В результате серьезно пострадал 58-летний водитель отечественной легковушки – у него диагностировали открытый перелом правого коленного сустава и ушиб грудной клетки. Мужчина был госпитализирован в ЦРБ города Урень. Кроме того, травмы получил годовалый мальчик, находившийся в «Ниссане» - безответственный водитель даже не позаботился о том, чтобы пристегнуть его.

ИСТОЧНИК KP.RU