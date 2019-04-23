2019-04-23T15:08:58+03:00
Общество

Ольга Голодец: «Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде – это первоочередная задача»

Глава региона презентовал Ольге Голодец крупные спортивные проекты
Василий КРОТОВ
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Ольга Голодец: «Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде – это первоочередная задача». ФОТО: Александр ВоложанинОльга Голодец: «Строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде – это первоочередная задача». ФОТО: Александр Воложанин
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал заместителю председателя правительства России Ольге Голодец крупные спортивные проекты, которые планируется реализовать на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Строительство большого ледового дворца на 12 тысяч мест - это самая ближайшая перспектива, это дело номер один. И оно у нас движется. Мы с регионом будем очень плотно работать над этой задачей, - заверила Ольга Голодец. - Мне хочется поблагодарить Глеба Сергеевича Никитина, потому что такой энтузиазм и такие реальные подвижки даже для меня неожиданны. В прошлый раз мы обсуждали далекие планы, а сейчас мне уже говорят о конкретном месте, конкретном проекте, мы уже обсуждаем его детали. Если с такой скоростью двигаться, то это будет абсолютно реальная перспектива в ближайшие несколько лет.

Одновременно с проектом ледового дворца Ольге Голодец были представлены проекты развития Гребного канала, комплекса трамплинов, легкоатлетического манежа и плавательного комплекса. Также Глеб Никитин продемонстрировал ей концепцию развития Гребного канала.

- По легкоатлетическому манежу уже принято решение, и сейчас ведутся работы по проектированию. Будет предусмотрено финансирование в национальном проекте, в областном бюджете, - рассказал глава региона. - Что касается бассейна, мы приняли решение, что сейчас уже готово техническое задание для проектирования, и будем обсуждать его с федеральным правительством и принимать решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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