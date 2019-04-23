2019-04-23T14:28:46+03:00
Экономика

Финансирование дорог в Нижегородской области вырастет на 1,5 миллиарда рублей

Львиная доля этих средств получена за счет сложившихся на начало года остатков
Василий КРОТОВ
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Финансирование дорожной отрасли в Нижегородской области в 2019 году вырастет на 1,5 миллиарда рублей. Соответствующие изменения в областной бюджет поддержали депутаты комитета регионального Заксобрания по бюджетам и налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

- 690 миллионов рублей будет направлено на дорожную отрасль из федерального бюджета. Еще 791 миллион рублей появился за счет сложившихся на начало года остатков, - говорится в сообщении. – 333 миллиона рублей из этой суммы будут направлены на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения, 303,5 миллиона рублей - на субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения. И, наконец, 278 миллионов рублей будет направлено на создание пяти автоматических пунктов весогабаритного контроля.

Впрочем, дополнительные средства будут выделены не только на дорожную отрасль. К примеру, на проектные работы по благоустройству парка «Швейцария» будет выделено 210 миллионов рублей, 35 миллионов рублей – на приобретение керамической лыжни для трамплина К-60, 158 миллионов рублей – на капитальный ремонт образовательных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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